أهداف مباراة الهلال والباطن.. الزعيم يتقدم بثلاثية (فيديو)

تقدم علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الباطن، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

واستلم البليهي الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد لترتطم بأحد مدافعي الباطن لتغيراتجاهها وتسكن شباك الفريق.

الهدف الأول لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب علي آل بليهي في الدقيقة 31

الهلال 1 : 0 الباطن ⁧#الهلال_الباطن⁩ ⁧#جولة_الوطن⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/V05R8E7LZN — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز غوميز مهاجم الهلال تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 40 من انفراد إثر بينية سحرية من عموري.

وأحرز غوميز الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وقلّص كريسان داكروز النتيجة مع بداية الشوط الثاني وأحرز الهدف الأول للباطن.

ويحل الباطن ضيفًا على الهلال في استاد جامعة الملك سعود بالرياض في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .