بعد الهزيمة الخماسية أمام التعاون.. تركي آل الشيخ يحسم أمر مدرب نادي الاتحاد قريبًا (صورة)

بعد الهزيمة الخماسية أمام التعاون.. تركي آل الشيخ يحسم أمر مدرب نادي الاتحاد قريبًا (صورة)

تعرّض الاتحاد لهزيمة أخرى ثقيلة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بخسارته 5-3 من التعاون اليوم الخميس.

المصدر: فريق التحرير - سلمان العنزي - إرم نيوز

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية جماهير نادي الاتحاد الغاضبة من فريقها بعد الخسارة أمام التعاون، مشددًا على أنهم سيسمعون أخبارًا سارة قريبًا.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد طمأنهم فيها على مسيرة الفريق.

وقال آل الشيخ في تغريدته:” في اليومين القادمين يحسم أخي نواف المقيرن أمر المدرب، وبإذن الله سيكون مميزًا … سأقف مع أخوي نواف، وواثق في إدارة الاتحاد … جمهور الاتحاد ستسمعون مايسركم … وعد مني!” .

وتعرض الاتحاد لهزيمة أخرى ثقيلة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بخسارته 5-3 من التعاون اليوم الخميس في أول مباراة له بعد إقالة المدرب رامون دياز.

وأطاحت هزيمة مدوية بنتيجة 3-صفر أمام القادسية يوم السبت الماضي بالأرجنتيني دياز من منصبه بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه.

لكن الاتحاد، تحت قيادة مدربه المؤقت بندر باصريح، خسر مجددًا اليوم للمرة الثالثة على التوالي في ثلاث جولات ليستمر في المركز الأخير.

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