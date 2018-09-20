التعاون يسحق نادي الاتحاد بخماسية والشباب يتعادل مع الفتح بالدوري السعودي (فيديو)

تعرض نادي الاتحاد لهزيمة أخرى ثقيلة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بخسارته 5-3 من التعاون، اليوم الخميس، في أول مباراة له بعد إقالة المدرب رامون دياز.

وأطاحت هزيمة مدوية بنتيجة 3-صفر أمام القادسية، يوم السبت الماضي، بالأرجنتيني دياز من منصبه بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه.

لكن الاتحاد، تحت قيادة مدربه المؤقت بندر باصريح، خسر مجددًا اليوم للمرة الثالثة على التوالي في ثلاث جولات، ليستمر في المركز الأخير.

تقدم السوري جهاد الحسين للتعاون بتسديدة منخفضة في الدقيقة 18، وجاء التعادل سريعًا بعد خمس دقائق عبر فهد المولد بعدما تلاعب بأكثر من مدافع.

وعاد المولد ليسجل بتسديدة رائعة ليضع الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 37، غير أن التعاون اختتم الشوط الأول بإدراك التعادل بهدف هيلدون أوجوستو الذي ألغاه الحكم في البداية قبل أن يتراجع عن قراره.

وفي الشوط الثاني، سجل التعاون هدفين متتاليين عبر جهاد الحسين وليندر تاوامبا، بينما قلص عبدالعزيز العرياني الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 84.

ووسط محاولات أخيرة للاتحاد لخطف التعادل أطلق عبدالفتاح آدم رصاصة الرحمة مختتمًا الخماسية، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع التعاون رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع.

اهداف المباراة المثيرة التعاون 5-3 الاتحاد كـامـلـة تعليق فهد العتيبي HD pic.twitter.com/z79uowywMT#التعاون_الاتحاد — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة أخرى، أهدر الشباب تقدمه بهدف مبكر سجله البرازيلي آرثر كروز في الدقيقة السادسة، ليتعادل الفتح عبر ماتياس أجيريجاراي القادم من أوروجواي في منتصف الشوط الأول.

ولدى الشباب سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، بينما يملك الفتح ثلاث نقاط.