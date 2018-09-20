أهداف مباراة الاتحاد والتعاون.. “العميد” يتأخر بخماسية (فيديو)

تقدم جهاد الحسين لاعب نادي التعاون بهدف في شباك الاتحاد، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأحرز جهاد الهدف في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتعادل فهد المولد للاتحاد بعدها بخمس دقائق في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 37 أضاف فهد المولد الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم الاتحاد.

ولم يهنأ الاتحاد طويلًا حيث أحرز راموس لاعب التعاون هدف التعادل في الدقيقة 43.

وأحرز جهاد الحسن الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة65.

وفي الدقيقة 75 أحرز اللاعب تاوامبا الهدف الرابع للتعاون.

وقلّص العرياني النتيجة بإحرازه الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 84.

وعاد عبد الفتاح آدم ليحرز الهدف الخامس للتعاون في الوقت بدل الضائع.

اهداف المباراة المثيرة التعاون 5-3 الاتحاد كـامـلـة تعليق فهد العتيبي HD pic.twitter.com/z79uowywMT#التعاون_الاتحاد — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

ويلتقي الاتحاد الذي تعرّض لكبوتين في الجولتين السابقتين، أمام التعاون في مباراة الجولة الثالثة علمًا بأن الفريق تلقى هزيمتين الأولى أمام الشباب بهدف والثانية أمام القادسية بثلاثية.

ويعاني الاتحاد كثيرًا الموسم الحالي حيث تلقى هزيمتين في أول مباراتين إضافة لإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني دياز.