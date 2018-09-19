هاتريك أحمد موسى يقود نادي النصر إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتًا (فيديو)

قاد المهاجم النيجيري أحمد موسى، المحترف في صفوف نادي النصر فريقه لانتزاع قمة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وأحرز موسى ثلاثة أهداف “هاتريك” خلال فوز نادي النصر على مضيفه القادسية بثلاثة أهداف دون ردٍ في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمّد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز السادس.

وجاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل التقدم، وشهدت الدقيقة 21 هدف التقدم للنصر عن طريق أحمد موسى.

الهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 65

القادسية 0 : 3 النصر ⁧#القادسية_النصر⁩

⁧#جولة_الوطن⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/T2ZeAo4K8M — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف موسى الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون ردٍ.

الهدف الثاني لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 40

القادسية 0 : 2 النصر ⁧#القادسية_النصر⁩

⁧#جولة_الوطن⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/uiNl1fQCFk — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه القادسية تقليص النتيجة، كثف لاعبو النصر من هجماتهم لتسجيل المزيد من الأهداف.

وشهدت الدقيقة 48 طرد عدنان فلاتة ليلعب القادسية الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل النصر النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف موسى الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 66 لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالنقاط الثلاث.