جدل حول ظهور عبدالرحمن القحطاني محللًا لمباراة النصر والقادسية (صور)‎

جدل حول ظهور عبدالرحمن القحطاني محللًا لمباراة النصر والقادسية (صور)‎

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المصدر: فريق التحرير

أثار ظهور عبدالرحمن القحطاني، لاعب نادي الاتحاد والنصر السابق، موجة من التعاطف معه، بعد تحليله مباراة النصر والقادسية في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واشتعل “تويتر” بالتغريدات حول القحطاني، حيث قالت المغردة “عواطف”: “يا لله عبدالرحمن القحطاني أكثر لاعب استأنسه لما جاء للاتحاد .. أيام”.

وقال المغرد “طلال”: “عبدالرحمن القحطاني يحلل في الرياضية الآن الله يذكره بالخير … لاعب مظلوم”.

وغرّدت المدونة “فاتن” قائلة: “قولو لـِ عبدالرحمن القحطاني إذا خلص تحليل للمباراة يتجه للمدرجات يرفع التيفو مع الجمهور بما انه لاعب نصراوي سابق”.

وغرّد “راكان متعاطفًا معه قائلًا: ” ما عرفت انه عبدالرحمن القحطاني الا لما قال لعبت في الاتفاق والنصر والاتحاد”.

بدأ القحطاني مسيرته الكروية مع نادي الاتفاق السعودي في عام 2001، ولعب معهم حتى عام 2007، وفي عام 2007 انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي إعارة مدة موسم واحد بقيمة 8.5 مليون ريال سعودي وتعتبر الأغلى في المنطقة، وعاد بداية موسم 2008 إلى ناديه الأصلي الاتفاق.

وفي عام 2010 انتقل إلى نادي النصر السعودي انتقالًا نهائيًا مدة 4 سنوات بمبلغ 17 مليون ريال سعودي. ومركزه بالفريق جناح أيسر. يحمل عبدالرحمن الرقم 7 مع الفريق النصراوي

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