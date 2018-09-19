جدل حول ظهور عبدالرحمن القحطاني محللًا لمباراة النصر والقادسية (صور)‎

أثار ظهور عبدالرحمن القحطاني، لاعب نادي الاتحاد والنصر السابق، موجة من التعاطف معه، بعد تحليله مباراة النصر والقادسية في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واشتعل “تويتر” بالتغريدات حول القحطاني، حيث قالت المغردة “عواطف”: “يا لله عبدالرحمن القحطاني أكثر لاعب استأنسه لما جاء للاتحاد .. أيام”.

#النصر_القادسيه

يالله عبدالرحمن القحطاني أكثر لاعب استأنسه لما جاء للاتحاد ايام ????????. pic.twitter.com/qSI2OwtdHZ — At. (@awatef_f4) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وقال المغرد “طلال”: “عبدالرحمن القحطاني يحلل في الرياضية الآن الله يذكره بالخير … لاعب مظلوم”.

عبد الرحمن القحطاني يحلل في الرياضية الان الله يذكره بالخير … لاعب مظلوم ⁦❤️⁩ — طلال. ???? (@_iHerO10) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وغرّدت المدونة “فاتن” قائلة: “قولو لـِ عبدالرحمن القحطاني إذا خلص تحليل للمباراة يتجه للمدرجات يرفع التيفو مع الجمهور بما انه لاعب نصراوي سابق”.

قولو لـِ عبدالرحمن القحطاني إذا خلص تحليل للمباراة يتجه للمدرجات يرفع التيفو مع الجمهور بما انه لاعب نصراوي سابق ????????????#النصر_القادسيه — فـَاتن???????? (@F____H24) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وغرّد “راكان متعاطفًا معه قائلًا: ” ما عرفت انه عبدالرحمن القحطاني الا لما قال لعبت في الاتفاق والنصر والاتحاد”.

ماعرفت انه عبدالرحمن القحطاني الا لما قال لعبت في الاتفاق والنصر والاتحاد pic.twitter.com/8pniBYKVwE — Rakan | راكان (@reko88king) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

عبدالرحمن القحطاني ???????? طاحو فيه البنات فتره كان يحسب نفسه نجم يلاحقونه جي بي ار بدبي واكشن عليه — Shahad. (@ShahadMed) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

بدأ القحطاني مسيرته الكروية مع نادي الاتفاق السعودي في عام 2001، ولعب معهم حتى عام 2007، وفي عام 2007 انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي إعارة مدة موسم واحد بقيمة 8.5 مليون ريال سعودي وتعتبر الأغلى في المنطقة، وعاد بداية موسم 2008 إلى ناديه الأصلي الاتفاق.

وفي عام 2010 انتقل إلى نادي النصر السعودي انتقالًا نهائيًا مدة 4 سنوات بمبلغ 17 مليون ريال سعودي. ومركزه بالفريق جناح أيسر. يحمل عبدالرحمن الرقم 7 مع الفريق النصراوي