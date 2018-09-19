أهداف مباراة النصر والقادسية.. أحمد موسى يتقدم لـ”العالمي” بثلاثية (فيديو)

نجح أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي في إحراز هدف التقدم لفريقه في شباك القادسية، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

استلم موسى الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية صاروخية في الدقيقة 21 محرزًا هدفًا رائعًا.

الهدف الأول لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 21

القادسية 0 : 1 النصر ⁧#القادسية_النصر⁩ ⁧#جولة_الوطن⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/RtzWWUJrSf — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز موسى تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 40 من لعبة ثنائية انفرد على إثرها بمرمى القادسية وأودع الكرة في الشباك.

الهدف الثاني لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 40

القادسية 0 : 2 النصر ⁧#القادسية_النصر⁩ ⁧#جولة_الوطن⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/uiNl1fQCFk — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز موسى “هاتريك” بعد وضعه للهدف الثالث في الشباك خلال الدقيقة 65.

الهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 65

القادسية 0 : 3 النصر ⁧#القادسية_النصر⁩

⁧#جولة_الوطن⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/T2ZeAo4K8M — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

ويصطدم فريق النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره القادسية في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويأمل النادي العاصمي أن يحقق النقاط الثلاث؛ من أجل أن يحافظ على مركزه إلى جانب فرق الصدارة بـ9 نقاط، إذ حقق الفوز خلال الجولتين الماضيتين على حساب أُحد والفيصلي، بينما يتمنى القادسية تكرار ما حدث ضد الاتحاد عندما انتصروا بثلاثية دون مقابل.

وشهدت المباريات العشر الأخيرة بين الطرفين انتصار النصر 4 مرات، بينما نال القادسية الفوز في 3 وانتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل، وتم تسجيل 30 هدفًا بالتساوي بين الفريقين.

عجز النصر عن الفوز خلال المواجهات الأربع الأخيرة على أرض القادسية، بعد أن تعادل بلقاء وحيد وذاق طعم الهزيمة في 3 مناسبات، ويعود آخر فوز له في المنطقة الشرقية إلى موسم 2010، وانتظر حتى الوقت الإضافي لتحقيق النقاط بعد أن سجل محمد السهلاوي الهدف الثالث.