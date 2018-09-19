رابطة الدوري السعودي تُقر إضافة جائزة أسبوعية للجمهور المثالي

قررت رابطة ‫الدوري السعودي للمحترفين‬ إضافة جائزة تقديرية أسبوعية للجمهور المثالي.

وبحسب ما ذكر بيان نشرته الرابطة عبر حسابها على “تويتر” اليوم الأربعاء، فإن الاختيار سيتم بناءً على التفاعل في المدرجات وعدد الحضور الجماهيري.

وكانت رابطة الدوري السعودي قد أقرت في وقت سابق تقديم جائزتين أسوعية وشهرية لأفضل لاعب وأفضل مدرب.

رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين

تُقر إضافة جائزة تقديرية أسبوعية للجمهور المثالي، وسيتم الاختيار بناء على التفاعل في المدرجات وعدد الحضور الجماهيري. pic.twitter.com/7cYmCnVC4M — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 19, 2018

وسيكون المسؤول عن تحديد الجمهور الفائز نفس اللجنة الفنية المختارة لاختيار الفائز أسبوعيًا وشهريًا من اللاعبين والمديرين الفنيين.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تشكيل اللجنة الفنية لاختيار الفائزين بالجوائز، والتي ضمت 9 من خبراء كرة القدم، إذ يحصل الفائزان بالجائزة الأسبوعية على مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، في حين يحصل الفائزان بالجائزة الشهرية على مبلغ 50 ألفًا.