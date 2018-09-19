الحكم على ياسين الغناسي لاعب الرائد السعودي بالسجن في بلجيكا.. تعرف على السبب

قضت محكمة بلجيكية بالسجن لمدة سنة على المغربي، ياسين الغناسي، لاعب نادي الرائد السعودي، بسبب ارتكابه عدة مخالفات بسيارته الخاصة.

وحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فقد قضت المحكمة البلجيكية أمس الثلاثاء، بالحكم على اللاعب البلجيكي من أصول مغربية ياسين الغناسي، بالسجن لمدة سنة كاملة، وفرض غرامة مالية بقيمة 8400 يورو، بسبب قيادته سيارته الفارهة من نوع بورش دون رخصة، والتي كانت قد سحبت منه في وقت سابق.

وحال أراد اللاعب استعادة رخصة قيادته، يتوجب عليه اجتياز اختبارات القيادة مرة أخرى، وتقديم اختبارات طبية ونفسية لنيلها.

يذكر أن ياسين الغناسي، يلعب رفقة فريق الرائد السعودي، كلاعب معار من نانت الفرنسي، لمدة عام، إذ انضم للفريق في أغسطس الماضي.

ويلعب الغناسي (28 عامًا) في وسط الملعب، وهو من أصول مغربية، ولعب بعض المباريات الودية بقميص المنتخب البلجيكي.