بندر باصريح مدرب نادي الاتحاد السعودي يعد بتصحيح المسار

قال مدرب نادي الاتحاد السعودي المؤقت بندر باصريح أنه يعد جماهير الفريق بالعودة القوية بدءًا من مباريات الجولة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلتقي الاتحاد الذي تعرض لكبوتين في الجولتين السابقتين، أمام التعاون في مباراة الجولة الثالثة علمًا بأن الفريق تلقى هزيمتين الأولى أمام الشباب بهدف والثانية أمام القادسية بثلاثية.

ووجه باصريح الشكر لإدارة العميد على ثقتها في قدراته مشددًا على أنه سيكون أهل لهذه الثقة والبداية في مباراة التعاون القادمة.

وتحدث عن مباراتي الفريق السابقتين في الدوري حيث قال إن ثقته كبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز مشيدًا بالدعم الكبير الذي يلقاه اللاعبون من جماهير الفريق.

وعن تواجد فيلانويفا قال: “التشيلى كارلوس فيلانويفا واحدًا من أبرز صناع اللعب في الدوري السعودي خلال المواسم الخمسة الماضية، وهو لاعب مهم في تشكيلة الاتحاد”.