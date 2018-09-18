لجنة الانضباط ترفض شكوى نادي الهلال السعودي بشأن ألبيرتو بوتيا

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى التي كان قد تقدم بها نادي الهلال بخصوص إلغاء الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب ألبيرتو بوتيا في مباراة الفريق أمام الرائد.

وكانت المباراة التي جمعت الهلال والرائد انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان خيسوس مدرب الفريق قد أكد أن الهلال كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب وذلك قبل مواجهة الفريق مع الباطن في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان.

وسيفتقد الهلال ثلاثي الوسط سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري بداعي الإصابة فيما سيغيب اللاعب ألبيرتو بوتيا بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة ضد الرائد.