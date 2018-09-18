مباراة الهلال والباطن.. جيسوس يتحدث عن الغيابات في فريقه قبل مواجهة الجولة الثالثة

شدد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على أن فريقه لا يواجه مشكلة في غياب أي لاعب قبل مواجهة الباطن، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء: إعدادنا لمواجهة الباطن لا يختلف عن أي مباراة سابقة، فالفريق في فترة تطوير وتعلم.. نحتاج بعض الوقت لتطبيق النهج التكتيكي، وفي الحقيقة اللاعبون لديهم سرعة بديهة وسعيد بما يقدمونه مع الجهاز الفني”.

وأضاف: “يجب علينا احترام المنافس، وفي كل مباراة نشارك فيها نستعد لها بنفس القوة”.

وتابع: “تعرض كاريلو لإصابة مع منتخب بلاده، وسنرى مدى استجابته للعلاج وإمكانية مشاركته في اللقاء.. عدم مشاركة أي لاعب لا يشكل لنا ضعفًا، فالبديل الذي يشارك يقدم مستوى متميزًا.. يملك الهلال مجموعة متميزة قادرة على تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني”.

وأردف: “تتغير مراكز بعض اللاعبين بحسب ما يحتاجه الفريق في كل مباراة”.

وأتم: “غياب أي لاعب لا أعتقد أنه يؤخر انسجام اللاعبين مع خطط الجهاز الفني، الذي يركز على العمل مع المجموعة كاملة”.

سيفتقد الهلال لثلاثي الوسط سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري، بداعي الإصابة، وسيغيب أيضًا اللاعب ألبيرتو بوتيا؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة ضد الرائد.

الزعيم هو أحد ثلاثة فرق فقط في الدوري السعودي هذا الموسم حققت الانتصار في المباراتين الأوليين رفقة جاريه اللدودين النصر والشباب.