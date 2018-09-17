إلتون جوزيه أحسن لاعب وستانوجيفيتش أفضل مدرب في الجولة الثانية من الدوري السعودي

اختير المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش المدير الفني لنادي القادسية، أفضل مدرب في الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم 2018/2019.

ووقع الاختيار عن ستانوجيفيتش بعد أن قاد القادسية لفوز كبير بنتيجة 3/0 على الاتحاد، على إستاد الجوهرة المشعة.

كما اختير البرازيلي إلتون خوزيه مهاجم القادسية أفضل لاعب في الجولة بعد أن سجل الهدف في فوز القادسية 3/0 على الاتحاد.

وأصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل أيام قرارًا محفزًا للاعبين والأجهزة الفنية، بتقديم جوائز لأفضل لاعب ومدرب في كل جولة، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب ومدرب في الشهر.

وسيحصل الفائزان بالأفضل في كل جولة، على مبلغ 10 آلاف ريال، في حين سيحصل الفائزان بنهاية الشهر على مبلغ 50 ألف ريال.

وتضم اللجنة الفنية التي ستقرر أسماء الفائزين، نقادًا رياضيين سعوديين وعربًا، وهم النقاد: عبداللطيف الحسيني، وسعد الشهري، وخالد الشنيف، وعبدالعزيز الخالد، وتركي السلطان، وخالد بيومي، وخالد طلعت، وأحمد عفيفي، ومحمد عواد.