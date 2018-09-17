حقيقة مفاوضات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع سعد الشهري

نفى مصدر مسؤول في إدارة نادي الاتحاد السعودي حقيقة الأنباء التي ربطت “الاتتي” بالتعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري، في الفترة المقبلة، خلفًا للأرجنتيني المقال رامون دياز.

وكانت صحيفة “البلاد” قد خرجت، اليوم، بأنباء تفيد بتوصل مجلس إدارة الاتحاد لاتفاق مع المدرب سعد الشهري مدرب النصر والاتفاق السابق، والمدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي لقيادة الفريق.

وكانت إدارة الاتحاد قد أقالت الأرجنتيني رامون دياز من مهمته مع الفريق؛ بسبب تردي نتائج الفريق والتي كان آخرها هزيمته أمام القادسية 3/0، بعد أيام من الخسارة أمام الشباب 0/1 في الدوري السعودي.

والمدرب سعد الشهري، رغم صغر عمره، حقق نجاحات كبيرة مع الفئات السنية في المنتخب السعودي، ونادي الاتفاق، حيث قاد الفريق في ظروف صعبة ونجح في إنقاذهم من الهبوط وتحقيق مركز متقدم.