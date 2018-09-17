هل يصلح بندر باصريح ما أفسده رامون دياز في نادي الاتحاد السعودي؟

تعقد جماهير نادي الاتحاد السعودي آمالًا كبيرة على المدرب الوطني المؤقت، بندر باصريح، في فترة توليه مهمّة قيادة العميد خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان رامون دياز، الذي تخلى عن منصبه عقب الهزيمة المريرة أمام القادسية بالدوري.

وتأمل جماهير الاتحاد بأن يستعيد فريقها التوازن بعد نتائج سيّئة وأداء ضعيف مع المدرب رامون دياز.

ويبدو لقاء التعاون، يوم الخميس المقبل، بمثابة اختبار مهم للاتحاد مع مدربه الجديد بندر باصريح وهو ما تستعرض ملامحه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

دياز وأزمة الثقة

تبقى المهمَّة الأولى والأهم في طريق بندر باصريح هي إعادة الثقة للاعبي فريقه بعد أن فشل الفريق في الفوز في 4 مباريات خاضها تحت قيادة رامون دياز.

وخسر الاتحاد أمام الهلال في كأس السوبر السعودي وأيضاً أمام الشباب والقادسية بالدوري والتعادل مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

ويأمل باصريح استعادة الثقة في أول مباراة أمام التعاون للفوز وكسب ثقة ودعم الجماهير في مهمته ولو بشكل مؤقت مع الفريق.

وأكد عمرو أنور، المدرب الأسبق لنادي الاتحاد، لـ”إرم نيوز”، أنه لعب نفس دور باصريح من قبل ويعلم جيدًا صعوبة الموقف، موضحًا أن اللاعبين بحاجة لاستعادة الشخصية والثقة.

وأضاف: “من الواضح أن دياز فقد التأثير على اللاعبين والفريق وبالتالي دور بندر أن يستعيد الثقة والسيطرة ويحفز اللاعبين للفوز”.

المشاكل الدفاعية

يعاني الاتحاد من مشاكل دفاعية واضحة بعدما استقبل مرماه 4 أهداف في مباراتين بالدوري السعودي أمام الشباب والقادسية.

لم يضع دياز المعروف بأسلوبه الدفاعي خططاً تساعد في تدعيم الخط الخلفي للاتحاد بخلاف أنه لعب بأسلوب مفتوح للاستفادة من قدرات مهاجميه على حساب الجانب الدفاعي؛ ما جعل الفريق يخسر مرتين.

استغلال الفرص

تبدو هناك أزمة أخرى في طريق باصريح وهي استغلال الفرص فالاتحاد لم يسجّل على مدار أول لقاءين بالدوري.

ورغم وجود كتيبة أمامية في خط هجوم الاتحاد، إلا أن الفريق لا يهز الشباك نتيجة عدم تناغم الصفقات الجديدة وخاصة ثنائي الوسط المغربي كريم الأحمدي والتشيلي كارلوس فيانويفا.

أزمات النجوم

دخل دياز في أزمات مع نجوم الفريق أكثر من مرَّة وهدَّد باستبعاد بعض اللاعبين.

وتركت الأزمات أثرًا في أداء اللاعبين وهو ما يحاول بندر علاجه بالجلسات النفسية مع النجوم خاصة أصحاب الخبرات وعلى رأسهم فهد المولد.