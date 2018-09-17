رئيس نادي الهلال السعودي يكشف كواليس رحيل عمر خربين إلى بيراميدز (فيديو)

فجر الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، مفاجأة بشأن إعارة مهاجم الفريق، السوري عمر خربين، إلى نادي بيراميدز المصري، بداية من يناير المقبل.

وقال بن فيصل في تصريحات تلفزيونية: “كان هناك اتفاق مسبق قبل بداية الدوري بين المدرب واللاعب على الرحيل، لأن طريقة المدرب لا تناسب خربين وهذه أمور طبيعية تحدث في الكرة، وحين كلفت برئاسة النادي عرض الأمر عليّ ووافقت بعدما علمت أن جميع الأطراف مرحبون بذلك”.

وأضاف: “خربين وعدنا بأنه سيبذل كلّ ما لديه مع الفريق حتى يأتي وقت إعارته لبيراميدز، وهو لاعب محترف يدرك مسؤولياته”.

وتابع رئيس الهلال: “لدينا مجموعة من النجوم نستطيع التعاقد مع أي منهم فورًا، إذا قرر المدرب جيسوس ذلك، والمستشار تركي آل الشيخ وعدنا بلاعب عالمي في فترة الانتقالات الشتوية”.

وتابع: “أستعجب من الشائعات التي أطلقها البعض حول رحيل المدير الفني، هو مستمر معنا أشكر سامي الجابر على التعاقد مع هذا المدرب الكبير”.

وكان سامي الجابر، قد أكد نفس التصريحات لقناة “العربية”، قائلا: “جيسوس كان يرغب في مغادرة عمر خربين في شهر يناير حتى يستطيع المشاركة لأنه لاعب كبير.. الفريق يملك إلى جانبه غوميز وريفاس واختار رحيل خربين، وكانت أمامنا عروض عدة أخرى له من أندية إماراتية كالوحدة والنصر والجزيرة”.

وتولى محمد بن فيصل رئاسة الزعيم، مساء الخميس الماضي خلفًا لسامي الجابر، الرئيس السابق.

كما قرر بن فيصل فتح المدرجات مجانًا لصالح جمهور الهلال في مباراة الفريق المقبلة ضد الباطن، يوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقرير عن النجم السوري القادم لـ بيراميدز في انتقالات يناير "عمر خربين" ????#ضربة_حرة pic.twitter.com/78h7tbzV3v — Pyramids TV (@pyramids_tv) September 16, 2018

يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ست نقاط بعد مرور جولتين، بفارق الأهداف عن الشباب والنصر أصحاب المراكز الثاني والثالث على الترتيب.