حقيقة رحيل ماجد النفيعي عن رئاسة النادي الأهلي السعودي (صورة)

حقيقة رحيل ماجد النفيعي عن رئاسة النادي الأهلي السعودي (صورة)

كشف النفيعي عن تبرعات عبدالله الزهراني عضو الشرف الأهلاوي .

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

نفى ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، وجود أي نية لرحيلة عن رئاسة النادي الجداوي وذلك على صفحته بتويتر .

وقال النفيعي في تغريداته: “للحين شفت ٦ رؤساء للأهلي خلال يومين بالإعلام، تطمنوا مكملين وقادرين، والخايف يوخر عن طريقنا “.

وسخر النفيعي من تغريدات بعض الإعلاميين الأهلاويين الذين روجوا لرحيله حيث قال:” يا كثر التغريدات اللي بتنمسح”.

وكشف النفيعي عن تبرعات عبدالله الزهراني عضو الشرف الأهلاوي حيث قال على صفحته: “في لقاء جميل في نيويورك مع عضو الشرف الداعم الأستاذ عبدالله الزهراني الذي تكفل: بالدفعة الأولى من مقدم عقد سوزا وتكفل بمكافأة عشرة آلاف لكل لاعب أهلاوي في حال فوزهم على الحزم، دعمًا للنادي ولأسرة الاستاذ خالد قاضي رحمه الله”.

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