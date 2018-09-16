حقيقة رحيل ماجد النفيعي عن رئاسة النادي الأهلي السعودي (صورة)

نفى ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، وجود أي نية لرحيلة عن رئاسة النادي الجداوي وذلك على صفحته بتويتر .

وقال النفيعي في تغريداته: “للحين شفت ٦ رؤساء للأهلي خلال يومين بالإعلام، تطمنوا مكملين وقادرين، والخايف يوخر عن طريقنا “.

وسخر النفيعي من تغريدات بعض الإعلاميين الأهلاويين الذين روجوا لرحيله حيث قال:” يا كثر التغريدات اللي بتنمسح”.

للحين شفت ٦ رؤساء للأهلي خلال يومين بالإعلام .. تطمنوا ..#مكملين_وقادرين

والخايف يوخر عن طريقنا .???????????? pic.twitter.com/tyAGzCAnuX — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكشف النفيعي عن تبرعات عبدالله الزهراني عضو الشرف الأهلاوي حيث قال على صفحته: “في لقاء جميل في نيويورك مع عضو الشرف الداعم الأستاذ عبدالله الزهراني الذي تكفل: بالدفعة الأولى من مقدم عقد سوزا وتكفل بمكافأة عشرة آلاف لكل لاعب أهلاوي في حال فوزهم على الحزم، دعمًا للنادي ولأسرة الاستاذ خالد قاضي رحمه الله”.