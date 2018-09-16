نادي أُحد السعودي يكشف تدهور الحالة الصحية لمهاجمه إسلام السراج (صور)

كشف نادي أحد، الذي ينافس في الدوري السعودي للمحترفين، تدهور الحالة الصحية لمهاجمه إسلام سراج.

وتعرض إسلام سراج لارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قبل مباراة أحد أمام الأهلي، ونُقل على إثره إلى المستشفى السعودي الألماني، الراعي الطبي للنادي.

وأوضح أحد في بيان رسمي، اليوم الأحد أن سراج خضع لفحوصات طبية أمس السبت، كشفت انتكاس حالته.

وتبذل إدارة النادي جهودًا كبيرة لنقل اللاعب إلى المستشفى العسكري أو مستشفى الحرس الوطني لمتابعة حالته الصحية.

وخسر أُحد مباراته في الجولة الثانية من دوري المحترفين، أمام ضيفه الأهلي 0/2.

ويحتل أُحد المركز الرابع عشر بلا أي نقطة.