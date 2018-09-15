جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الرائد.. وخسارة الاتحاد من القادسية (صورة)

تلقى فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، الهزيمة الثانية له على التوالي في الموسم الحالي للدوري السعودي لكرة القدم.

وبذلك، تذيل اتحاد جدة الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما ارتفع رصيد القادسية إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف فرق: الهلال، والشباب، والنصر، على الترتيب.

بينما هزَّ الوافدان الجديدان عمر عبد الرحمن (عموري)، وبافتيمبي غوميز، الشباك لأول مرة مع الهلال هذا الموسم ليساهما بفوز حامل اللقب 3-1 على الرائد.

والفوز هو الثاني على التوالي للهلال في جولتين، بينما توقف رصيد الرائد عند نقطة واحدة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.