شاهد.. نواف المقيرن يتخذ قرار إقالة رامون دياز من المنصة بعد مباراة الاتحاد والقادسية

تداول جمهور نادي الاتحاد السعودي فيديو لـ”نواف المقيرن”، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عقب نهاية مباراة الاتحاد والقادسية، مساء اليوم السبت، والتي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة، وهو يؤكد للجماهير رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فورًا.

وظهرت في الفيديو أصوات الجماهير الغاضبة، والمقيرن يشير لها بأنه اتخذ قرارًا برحيله.

نواف المقيرن أقال دياز من منصة للملعب ✍️ pic.twitter.com/hg05WBJZ1H — ITTI ZONE???????? (@ITTIZONE) September 15, 2018

وأعلن نادي اتحاد جدة إقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، عقب السقوط أمام القادسية بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في ثاني جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة تحمل القرار، حيث جاء فيها:”قرر مجلس إدارة النادي إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها الفريق منذ بداية الموسم”.

عاجل : جمهور الاتحاد يقيل دياز ???????? لحظة قرار نواف المقيرن امام اصحاب القرار pic.twitter.com/1gWuzwu6as — ‏﮼أحمد،علي،بادغيش، (@Arch_AB90) September 15, 2018

وأضاف:”قرر المجلس تكليف المدرب الوطني بندر باصريح بقيادة الفريق في المرحلة الحالية، إلى أن تتم دراسة كل الخيارات المتاحة أمام المجلس”.

وقاد دياز الاتحاد في 4 مباريات، خسر خلالها 3 مرات، أمام الهلال في السوبر السعودي، وضد الشباب والقادسية، في الدوري، بينما تعادل في المباراة الرابعة أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.