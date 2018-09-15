خالد قاضي.. استمع وشاهد آخر ما قاله الإعلامي السعودي قبيل وفاته (فيديو وصوت)

تداول إعلاميون ولاعبون وعاملون في الوسط الرياضي السعودي مساء السبت، مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لآخر محادثات أجروها مع الإعلامي السعودي خالد قاضي، الذي وافته المنية مساء اليوم نفسه.

ونشر لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا سلطان بن نصيب، مقطعًا صوتيًا للإعلامي الراحل، سجله اليوم خلال محادثة جرت بينهما.

الله يسكنك الجنة يالغالي يابوعنان وكان صديق وأخ وعزيز وعشرة عمر طويلة أنا لله وأنا أليه راجعون.

هذا الفيديو من محادثتة معي اليوم #الله_يسكنك_الجنة_ياخالد_قاضي pic.twitter.com/UJVc75g7uS — سلطان بن نصيب (@sa_alnaseeb) September 15, 2018

كما نشر إعلاميون سعوديون مقطع فيديو لزميلهم الراحل وهو على سرير المستشفى، وقد بدا متعبًا، وهو يقوم بترديد أدعية، فيما يبدو أنه قبيل وفاته.

وتوفي قاضي مساء اليوم السبت، بعد صراع قصير مع المرض، إذ دخل المستشفى قبل نحو 10 أيام لإصابته بتوعك صحي، حيث أُجريت له عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، إلا أن صحته تدهورت، وعانى من مضاعفات تسببت له بخلل في إمداد الأكسجين للدماغ.

وبعد أيام في العناية المركزة في مستشفى بجدة تحسنت حالته الصحية قليلًا، وزاره زملاؤه ومحبوه، غير أنه فارق الحياة مساء اليوم السبت وسط حزن كبير على رحيله في الوسط الإعلامي السعودي عامة، والرياضي خاصة.

وقدَّم الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع تويتر التعازي والمواساة لأسرة الإعلامي خالد قاضي.