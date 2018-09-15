وفاة الإعلامي السعودي خالد قاضي

توفي الإعلامي السعودي خالد قاضي مساء اليوم السبت، بعد صراع قصير مع المرض بحسب نشطاء، ووسائل إعلام محلية.

ودخل خالد قاضي المستشفى قبل نحو 10 أيام لإصابته بتوعك صحي، حيث أُجريت له عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، إلا أن صحته تدهورت، وعانى من مضاعفات تسببت له بخلل بإمداد الأكسجين إلى الدماغ.

وبعد أيام في العناية المركزة في مستشفى بجدة تحسنت حالته الصحية قليلًا، وزاره زملاؤه ومحبوه، غير أنه فارق الحياة مساء اليوم السبت وسط حزن كبير على رحيله في الوسط الإعلامي السعودي عامة، والرياضي خاصة.

وقدَّم الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع “تويتر” التعازي والمواساة لأسرة الإعلامي خالد قاضي.

يتقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الزميل الإعلامي الأستاذ خالد قاضي الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان — الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي (@ssmfksa) September 15, 2018

وتناقل إعلاميون ونشطاء سعوديون صورة تُظهر الأمير خالد بن عبدالله في المستشفى مع عائلة الراحل.

وغرَّد الإعلامي محمد الشيخي ناعيًا زميله خالد:”وفاة الزميل الأستاذ خالد قاضي، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما ألم به كفارة له”.

وفاة الزميل الأستاذ #خالد_قاضي ، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل ما ألم به كفارة له ..

إنا لله وإنا إليه راجعون .. — محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) September 15, 2018

وكتب فياض الشمري: “رافقته في أكثر من مهمة ودعوة إعلامية خارج الوطن، ووجدته طيب القلب، لين الجانب، سمح التعامل، خفيف النكتة، لايمكن أن يتكدر مزاجك بحضرته، ولا يحقد، ولا يحمل كرهًا لأحد، كريم لدرجة لايتصورها أحد، كل ما شاهدته بادرني بقوله:(ياليتني من عرب شمر)”.

رافقته في أكثر من مهمة ودعوة إعلامية خارج الوطن، وجدته طيب القلب، لين الجانب، سمح التعامل، خفيف النكتة، لايمكن أن يتكدر مزاجك بحضرته، لايحقد، ولايحمل كره لأحد، كريم لدرجة لايتصورها أحد، كل ما شاهدته بادرني بقوله (ياليتني من عرب شمر).

رحم الله الزميل #خالد_قاضي واسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/LxUezdXRDK — فياض الشمري (@fayadhalshamari) September 15, 2018

وطالب عبدالله الفقير الاتحاد السعودي ونادي الأهلي بوقفة خاصة تكريما للراحل خالد قاضي قائلا: “خالد قاضي قدم الكثير في الإعلام الرياضي صحفياً وكاتباً وناقداً، بصماته لا تنسى، ويستحق من نادي الأهلي وقفة خاصة ومنssmfksa@ ومن كافة الزملاء الإعلاميين نظير جهود سنوات طويلة”.