عموري وغوميز يسجلان لأول مرة بفوز نادي الهلال على الرائد في الدوري السعودي

هزَّ الوافدان الجديدان عمر عبد الرحمن (عموري) وبافتيمبي غوميز الشباك لأول مرة مع الهلال هذا الموسم ليساهما بفوز حامل اللقب 3-1 على الرائد في دوري المحترفين السعودي، اليوم السبت.

وافتتح الفرنسي غوميز، مهاجم أولمبيك ليون ومرسيليا وسوانزي سيتي السابق، التسجيل من تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 41.

الهدف الأول لنادي #الهلال عن طريق اللاعب قوميز في الدقيقة 40#دوري_بلس pic.twitter.com/uGLh5iQtH4 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

وضاعف عموري نجم منتخب الإمارات، القادم من العين هذا الموسم في صفقة ضخمة، التقدم قبل انتهاء الشوط الأول بتسديدة جانبية في الزاوية الضيقة للمرمى.

الهدف الثاني لنادي #الهلال عن طريق اللاعب عموري في الدقيقة 44#دوري_بلس pic.twitter.com/wpYTAmeIBu — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

وقلّص الرائد الفارق من ضربة رأس لأحمد حمودان في بداية الشوط الثاني، لكن الأمل في التعادل تبدد سريعًا عندما أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

الهدف الأول لنادي #الرائد عن طريق اللاعب احمد حمدون في الدقيقة 52#دوري_بلس pic.twitter.com/pMwHU7KT7H — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

وحافظ الهلال على النتيجة رغم طرد مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا قبل 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

الهدف الثالث لنادي #الهلال عن طريق اللاعب ادواردو في الدقيقة 54#دوري_بلس pic.twitter.com/aVTvIGmgQ8 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي للهلال في جولتين، بينما توقف رصيد الرائد عند نقطة واحدة.