عموري وغوميز يسجلان لأول مرة بفوز نادي الهلال على الرائد في الدوري السعودي

عموري وغوميز يسجلان لأول مرة بفوز نادي الهلال على الرائد في الدوري السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

هزَّ الوافدان الجديدان عمر عبد الرحمن (عموري) وبافتيمبي غوميز الشباك لأول مرة مع الهلال هذا الموسم ليساهما بفوز حامل اللقب 3-1 على الرائد في دوري المحترفين السعودي، اليوم السبت.

وافتتح الفرنسي غوميز، مهاجم أولمبيك ليون ومرسيليا وسوانزي سيتي السابق، التسجيل من تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 41.

وضاعف عموري نجم منتخب الإمارات، القادم من العين هذا الموسم في صفقة ضخمة، التقدم قبل انتهاء الشوط الأول بتسديدة جانبية في الزاوية الضيقة للمرمى.

وقلّص الرائد الفارق من ضربة رأس لأحمد حمودان في بداية الشوط الثاني، لكن الأمل في التعادل تبدد سريعًا عندما أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وحافظ الهلال على النتيجة رغم طرد مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا قبل 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي للهلال في جولتين، بينما توقف رصيد الرائد عند نقطة واحدة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة