مباراة النصر والفيصلي.. مترجم نور الدين امرابط يثير السخرية (فيديو)

تناقلت الجماهير السعودية مقطع فيديو طريفًا عقب مباراة النصر والفيصلي في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُظهر المقطع لقاء مراسل الرياضية مع اللاعب المغربي نور الدين امرابط ومترجم النصر، والطريف في الأمر أن المراسل كان يوجّه السؤال باللغة العربية، وكان امرابط يجيب بلغة عربية مفهومة، وكان المترجم يترجم كلامه أيضًا باللغة العربية.

المذيع يتكلم عربي مرابط يتكلم عربي المترجم يترجم له بالعربي ???????? !! كيف لا تسألوني هههههههههههههههههههههه #النصر_الفيصلي pic.twitter.com/5IwY1Tun9w — فهد القثامي (@fahadCanada2) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وتغلب النصر على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وأحرز ثنائية النصر، يحيى الشهري، والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقتين 19 و63، بينما جاء هدف الفيصلي الوحيد عن طريق الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة 27.