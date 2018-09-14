ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر والأهلي والشباب على الفيصلي وأحد والفيحاء (صورة)

تصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد انتصاره 3-1 على مستضيفه الفيحاء، ليتفوق بفارق الأهداف عن النصر الذي تغلب 2-1 على ضيفه الفيصلي، اليوم الجمعة.

ورفع الشباب رصيده إلى ست نقاط متساويًا مع النصر بعد جولتين، بينما ظل الفيصلي في المركز 11 برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل الفيحاء الترتيب بدون نقاط.

وتغلب الأهلي 2-صفر على مستضيفه أُحد بواقع هدف في كل شوط، ليتقدم للمركز الثالث بأربع نقاط، بينما ظل أُحد بدون نقاط.

وعلى أرض أُحد تقدم دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر للأهلي، عندما تابع ضربة رأس السوري عمر السومة التي ارتدت من العارضة، وحوّلها إلى شباك المغربي زهير لعروبي حارس أحد بتسديدة أرضية في الدقيقة 35.

وخاض الأهلي آخر نصف ساعة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد الإسباني أليكسيس رواناو ببطاقة مباشرة عقب عرقلته محمد عطية عيسى بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ورغم النقص العددي، جعل مهند عسيري النتيجة 2-صفر للأهلي في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى، سجل يحيى الشهري الهدف الأول للنصر في الدقيقة 19، لكن الكولومبي دييجو كالديرون أدرك التعادل للفيصلي بضربة رأس في الدقيقة 27.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 63، عندما أرسل البديل المغربي نور الدين أمرابط تمريرة عرضية رائعة، حوّلها البرازيلي جوليانو دي باولا مباشرة بقدمه اليسرى في شباك مصطفى ملائكة حارس الفيصلي.

وفيما يلي الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية: