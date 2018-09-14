النادي الأهلي يحقق فوزه الأول ويتخطى أحد بهدفين في الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزه الأول هذا الموسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على أحد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

نجح الأهلي في إحراز هدف التقدم عند الدقيقة 35 عبر كرة ارتدت من القائم، تولى جانيني تفاريس متابعتها ووضعها في الشباك هدفًا أهلاويًا أول.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة الأهلاوية رغبةً في تعزيز النتيجة بهدفٍ آخر، وعند الدقيقة 60 اضطر حكم اللقاء للتوجه لتقنية الفيديو، ليتخذ بعدها قراره بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الأهلي اليكسس روانو بعد تدخل عنيف على منافسه.

حاول أحد استغلال النقص الأهلاوي بزيادة الضغط في المقدمة، وفي أثناء تلك المحاولات تمكن لاعب الأهلي حسين المقهوي من كسب ركلة جزاء، تقدم لتنفيذها البديل مهند عسيري، معلنًا تقدم الأهلي بهدفين دون مقابل عند الدقيقة 72.

وأطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهايتها بفوز الأهلي بهدفين دون رد، جعلته يصل للنقطة الرابعة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما بقي أحد في المركز قبل الأخير بدون نقاط.