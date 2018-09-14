رسميًا.. زيادة المدرجات المخصصة للعائلات بالدوري السعودي من 1500 إلى 3000 مشجع (صورة)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، عن زيادة المدرجات المخصصة للعائلات من 1500 إلى 3000، وذلك بعد نفاد التذاكر المخصصة لهم في مباراة الأهلي وأحد.

والتقى الفريقان، اليوم، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” بعد نفاد تذاكر المدرجات الخاصة للعائلات في ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة في مباراة أحد والأهلي، تم توجيه وكالة الشؤون الفنية والمنظمين بزيادة المدرجات المخصصة للعائلات من 1500 إلى 3000 في المباراة … دورينا يستاهل وجمهورنا يستاهل” .

بعد نفاذ تذاكر المدرجات الخاصة للعائلات في ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة في مباراة أحد والأهلي تم توجيه وكالة الشؤون الفنية والمنظمين بزيادة المدرجات المخصصة للعائلات من 1500 إلى 3000 في المباراة …

دورينا يستاهل وجمهورنا يستاهل … — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وفي نفس السياق، شكلت العائلات حضورًا لافتًا في مباراة النصر والفيصلي، حيث حرصت العائلات على الحضور إلى ملعب المباراة قبل وقت كافٍ من انطلاقة المواجهة، من خلال توافد العشرات من الأسر نحو البوابات المخصصة لهم.

واستقبلت اللجان المنظمة الأسر ببرامج ألعاب ترفيهية رياضية لمختلف الأعمار، وكذلك ألعاب إلكترونية وأخرى تعريفية بعدة رياضات.