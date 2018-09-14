هتان باهبري لاعب نادي الشباب السعودي يتورط في تصريح مسيء (فيديو)

تورط لاعب نادي الشباب السعودي هتان باهبري في تصريح مسيء، صدر عنه عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفيحاء في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغلب الشباب على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل ثلاثية الشباب، البرازيلي آرثر كروز، والروماني كونستانتين بوديسكو وناصر الشمراني في الدقائق 60 و79 و90، بينما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر فاليريكا غامان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.

ووجه اللاعب باهبري رسالة لمدير المركز الإعلامي في نادي الفيحاء حيث قال: “مدير المركز الإعلامي في الفيحاء خرج ووعد بالفوز على الشباب، وأنا أقول له إن الشباب ليس محطة عبور وها نحن كسرنا خشمك”.

وأوقف مراسل القناة اللقاء مع اللاعب عقب تلك الجملة، إذ من المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تصرف اللاعب، حيث من المتوقع توقيع عقوبة عليه في الغالب ستكون مالية.