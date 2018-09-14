تركي آل الشيخ يطالب بالتحقيق في تأخر دخول الجماهير ملعب مباراة التعاون والحزم في الدوري السعودي (صورة)

طلب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اليوم الجمعة بالتحقيق في تأخر دخول الجماهير ملعب الجوهرة المشعة، في مدينة جدة، لحضور مباراة التعاون والحزم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي، أمس الخميس.

وكتب الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، تدوينة جاء فيها: “معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه بالتحقيق عاجلًا في أسباب تأخر دخول الجماهير في مباراة التعاون والحزم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار ذلك”.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الحزم والتعاون 1/1.

وتقدم رودولفو الميدا للحزم في الدقيقة 59، في حين تعادل ليندر تاوامبا للتعاون في الدقيقة 69.

ورفع التعادل رصيد الفريقين إلى نقطتين لكل منهما في المركز الخامس.