أول تعليق من سامي الجابر بعد إعفائه من منصب رئيس نادي الهلال السعودي (صور)

أعرب سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، عن صادق الدعوات والأمنيات بالتوفيق والنجاح للأمير محمد بن فيصل رئيس النادي الجديد.

وقال الجابر في أول تعليق له بعد إعفائه من المنصب: “الهلال في أيدٍ أمينة مع أخي الأمير محمد بن فيصل الذي شهد معه مجدًا سيتكرر بإذن الله تعالى… صادق الدعوات والأمنيات له بالتوفيق والنجاح”.

الهلال في أيدٍ أمينة مع أخي الأمير محمد بن فيصل الذي شهد معه مجداً سيتكرر بإذن الله تعالى… صادق الدعوات والأمنيات له بالتوفيق والنجاح — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير واللامحدود، كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشارًا ومسؤولًا عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة، سائلًا المولى عزوجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي”.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير و اللامحدود كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشاراً ومسؤولاً عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة سائلاً المولى عزوجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي???? — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وقرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي، وتعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.