3 أشياء فعلها سامي الجابر قبل إعفائه من رئاسة نادي الهلال السعودي مباشرة.. ما هي؟

قبل ساعات قليلة من إعفائه من رئاسة نادي الهلال السعودي، قام سامي الجابر بعدة أشياء حدثت جميعها قبل مغادرته.

البداية كانت قيام سامي الجابر، اليوم، وباقي أعضاء مجلس إدارته بزيارة نجم الهلال السابق خميس العويران الذي يرقد طريح الفراش مريضًا في أحد المستشفيات.

وقام الجابر بمنح لاعبي الهلال مكافأة قدرها 50 ألف ريال، نظير فوزهم بلقب السوبر على حساب الاتحاد مؤخرًا.

ومساء اليوم الخميس زار الجابر تدريبات الفريق الأول للشد من أزرهم.

وقرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي، وتعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.

وفي أول تصريحاته قال الجابر: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير واللامحدود، كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشارًا ومسؤولًا عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة، سائلًا المولى عزوجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي”.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير و اللامحدود كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشاراً ومسؤولاً عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة سائلاً المولى عزوجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي???? — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: “الهلال في أيدٍ أمينة مع أخي الأمير محمد بن فيصل الذي شهد معه مجدًا سيتكرر بإذن الله تعالى… صادق الدعوات والأمنيات له بالتوفيق والنجاح”.