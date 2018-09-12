بافاتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي الجديد أفضل لاعب في الدوري التركي

فاز الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب غالاتا سراي السابق والمنتقل في الميركاتو الصيفي إلى صفوف نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي لكرة القدم لموسم 2017-2018.

وتم الإعلان عن فوز غوميز بالجائزة خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد التركي لكرة القدم.

وتفوق غوميز على المصري محمود حسن تريزيجيه وبراق يلماز وإيمره بلوزجلو وجاري رودريغيز.

وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى، الأورغوياني فيرناندو موسليرا (غالاتا سراي)، وفاز البرتغالي بيبي (بشيكطاش) بجائزة أحسن مدافع.

وبخلاف فوز غوميز بجائزة أفضل لاعب فاز أيضًا بجائزة أحسن مهاجم في الموسم الماضي.

وفي تصريح خلال الاحتفالية، قال غوميز “أشكر الأشخاص الذين ساهموا في مجيئي إلى غالاتا سراي التركي، وهي تنفق الكثير من الجهد وأنها تسمح لي أن آتي إلى تركيا”.

وأضاف “هذه الجائزة هي نتاج نجاح جماعي، أنا سعيد جدًا في تجربتي”.

أما جائزة أفضل تركي محترف خارج البلاد فكانت من نصيب جنكيز أوندر المحترف في روما الإيطالي.

وقال أوندر “الجميع في تركيا يثقون بي، وأعدكم بأنني سوف أمثل بلادي بأفضل صورة ممكنة”.

أما جائزة أفضل مدرب فكانت من نصيب فاتح تريم المدير الفني لغلاطة سراي حيث قال “الفوز شيء جيد ، لكن هناك العديد من الذين أدين لهم بالشكر على الفوز بهذه البطولة، وهم اللاعبون ومجلس الإدارة المحترم، وكذلك عائلتي”.

أما جائزة أفضل هدف في السنة فكانت من نصيب البرتغالي ريكاردو كواريسما مهاجم فريق بشيكتاش.

وجاءت التشكيلة المثالية للموسم الماضي على النحو التالي، موسليرا لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع، البرازيلي أدريانو كوريا ومواطنه ماريانو وبيبي والسلوفاكي مارتين شكرتيل.

وفي خط الوسط، لاعب الرأس الأخضر غاري مينديز رودريغيز، وإمرة بلوز أوغلو والبوسني إدين فيسكا.

وفي الهجوم، البرازيلي أندرسون تاليسكا وبراق يلماز وبافيتيمبيي غوميز