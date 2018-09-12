تركي آل الشيخ يأمر بالتحقيق في تعيين موظف لبناني في الاتحاد السعودي لكرة القدم‎

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية بفتح تحقيق عاجل في موضوع الشركة التي وقعت معها اللجنة الأولمبية، والموظف اللبناني الذي تم التعاقد معه من قبلها.

وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع “تويتر”: بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية سيتم التحقيق عاجلاً في موضوع الشركة التي وقعت معها اللجنة، والموظف اللبناني الذي تم التعاقد معه من قبلها “.

وأضاف: “سيتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك”.

بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية سيتم التحقيق عاجلاً في موضوع الشركة التي وقعت معها اللجنة، والموظف اللبناني الذي تم التعاقد معه من قبلها ..

وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأثار تعيين شاب لبناني يدعى حسن عماد عبدالله، عمره 26 عامًا في اتحاد الكرة السعودي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين غضب وسخرية.

وتداول سعوديون صورًا للموظف اللبناني الذي يشغل -على ما يبدو- منصب المستشار القانوني باتحاد الكرة السعودي

ويعرف الشاب الوسيم نفسه بأنه مستشار قانوني في اتحاد الكرة السعودي، كما يبدي فخره على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي أنه أول محام رياضي لبناني.

من جهة أخرى كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، أن الدوري السعودي للمحترفين يتم تصنيفه السادس عالميًّا في القيمة السوقية للانتقالات.

ونشر آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” قال فيه إن هذه القيمة السوقية جاءت بحسب تقرير رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو قصيرًا لتقرير “فيفا”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وظهرت خلاله الطفرة السوقية الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الصيفي بزيادة ضخمة عن انتقالات العام 2017.

الدوري السعودي???????? يصنف السادس عالميًا في القيمة السوقية للإنتقالات .. بحسب تقرير رسمي من فيفا???? .. pic.twitter.com/OuppFUaIh4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

واحتل نادي النصر المركز الأول بوصفه أغلى قيمة تسويقية، إذ بلغت قيمة لاعبيه نحو 47.98 مليون يورو، في حين جاء الأهلي في المركز الثاني بقيمة 40.05 مليون يورو، والهلال ثالثًا بقيمة 36.58 مليون يورو، ورابعًا جاء الاتحاد بقيمة 27.93 مليون يورو.

وجاء اللاعب النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، على رأس قائمة اللاعبين الأغلى في المسابقة السعودية بقيمة 15 مليون يورو، فيما حل ثانيًا اللاعب البرازيلي غوليانو محترف النصر أيضًا بقيمة 12 مليون يورو، وفي المركز الثالث جاء اللاعب جوزيف دي سوزا محترف الأهلي بقيمة 9 ملايين يورو.