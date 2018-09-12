بعد إيقاف حسابه.. الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل يعود بقوة إلى تويتر (صور)

عاد الإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل، عبدالعزيز المريسل، إلى موقع “تويتر” بحساب رسمي موثق، ومتابعين مساويين أو أكثر من متابعيه السابقين، بعد نحو أسبوع على إيقاف نشاطه في الموقع استجابة لبلاغات كثيرة ضده.

وقال المريسل في تعليق على عودته إلى التغريد “بعد عودة حسابي في التويتر وبعد اكتمال عدد المتابعين، الليلة بإذن الله سأتحدث عن سبب توقف حسابي وكيف عاد ومن كان خلف ذلك”.

بعد عودة حسابي في التويتر و بعد اكتمال عدد المتابعين

الليلة بإذن الله سأتحدث عن سبب توقف حسابي و كيف عاد و من كان خلف ذلك

. pic.twitter.com/bBQrjPIbNF — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

كما عاد المريسل إلى أسلوبه المثير في التغريد حول كرة القدم السعودية وأنديتها، مبتدءًا تغريداته بعد الإيقاف، بالحديث عن نادي الهلال ونجومه وإمكانية مغادرة أحدهم نحو وجهة جديدة.

حل #الشفرة

نواف العابد يستعد للعب لغير الهلال بعد مجيئ عموري

و ما خفي أعظم

.https://t.co/HHMprtIs6K — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتنفي عودة المريسل إلى “تويتر” شائعات توقيفه عن التدوين أو التعليق على القضايا الرياضية في بلده ضمن توجه للاتحاد السعودي لكرة القدم يشمل إعلاميين آخرين متهمين بـ “التجاوز مهنيًا” دون صدور أي قرار رسمي من الاتحاد يؤكد ذلك.

وتعرض المريسل منتصف الأسبوع الماضي لانتقادات لاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطنيه، وتلقى موقع “تويتر” وحسابات النيابة العامة وتطبيق “كلنا أمن” بلاغات كثيرة ضد المريسل، توجت بإيقاف حسابه في الموقع دون تأكيد خضوعه للتحقيق رسميًا.

وأثار المريسل ردود فعل غاضبة عندما صور مقطع فيديو برفقة ابنته “جوري”، بينما يقوم بشرب مشروب غازي لونه أصفر فاتح مشابه للون الخمور، في خطوة استهدف من خلالها خداع المعارض السعودي المثير للجدل والمقيم في لندن غانم الدوسري.

ونجحت خطة المريسل بالفعل، إذ نشر الدوسري الفيديو الذي وصله على أنه فضيحة للمريسل خلال شربه للخمر وبرفقة فتاة، قبل أن ينشر المريسل الفيديو الأصلي كاملًا. لكن الإعلامي السعودي واجه سيلًا من الانتقادات لاستخدام ابنته في الفيديو المفبرك وفي مظهر غير لائق لسنها، وسط مطالبات جادة بمحاسبته.

وقلما يغيب اسم المريسل عن الساحة الإعلامية الرياضية في السعودية، سواء من خلال وسائل الإعلام التي يظهر فيها، أو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى القضاء والمحاكم بينه وبين إعلاميين آخرين تطورت خلافاتهم الرياضية لذلك المستوى.

ورغم الانتقادات التي يواجهها على الدوام، إلا أن جمهورًا كبيرًا ونشيطًا في التفاعل، يتابعه في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويدافع عنه أمام مدونين سعوديين كثر يتهمونه بإثارة التعصب الرياضي في المملكة.