هكذا استقبلت جماهير نادي الشباب السعودي خالد البلطان (فيديو)

استقبلت جماهير نادي الشباب السعودي خالد البلطان، رئيس النادي الجديد، بالهتاف والترحيب الشديدين، فور وصوله إلى مقر تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء.

واحتشدت جماهير غفيرة وهتفت للبلطان في ملعب الأمير خالد بن سلطان، قبيل اجتماع مجلس الإدارة، اليوم.

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جماهير شبابية غفيرة في ملعب الأمير خالد بن سلطان ترحيباً بعودة الرئيس خالد البلطان.. pic.twitter.com/SYGZ6oXiW9 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

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خالد البلطان رئيس نادي #الشباب يصل إلى النادي لمباشرة مهام عمله وسط حضور جماهيري كبير.. pic.twitter.com/d7rqLoHLnk — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وسيعقد البلطان اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية؛ للاطلاع على سير العمل والاستعدادات للمباراة وتحفيز اللاعبين لمضاعفة الجهد؛ من أجل مواصلة نغمة الفوز أمام الفيحاء.

وتولى البلطان رئاسة النادي العاصمي، أمس الثلاثاء، بقرار من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجاء تكليف البلطان برئاسة نادي الشباب بعد استقالة أحمد العقيل، أمس الثلاثاء.

وسبق للبلطان رئاسة النادي العاصمي على فترتين، الأولى موسم 2005-2006 وحقق خلالها الفريق الدوري، وعاد في 2007 ليتولّى الرئاسة وحقق خلالها بطولة كأس الملك 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد والدوري السعودي.