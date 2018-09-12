بعد تقارير رحيل نواف العابد إلى الشباب السعودي.. جماهير نادي الهلال تصب غضبها على سامي الجابر

أثارت التقارير التي خرجت، يوم الثلاثاء، عن أن اللاعب نواف العابد يقترب من مغادرة نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، غضب جمهور “الزعيم” ضد رئيس النادي سامي الجابر.

وأشارت التقارير، إلى أن العابد بات قريبًا من الانضمام لصفوف الشباب، على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي المقبل، وحتى نهاية الموسم، مقابل 15 مليون ريال سعودي.

ويعتزم رئيس نادي الشباب الجديد، خالد البلطان، دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، لتدعيم صفوف فريقه.

وجدد نواف العابد عقده مع فريقه الهلال، في أبريل/نيسان الماضي لمدة 3 سنوات.

وخسر العابد، مقعده في التشكيلة الأساسية للهلال، بعد إصابته في مران الفريق، مطلع الموسم الحالي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي، تأهبًا للمشاركة في تدريبات الهلال.

وفتحت التقارير باب التساؤلات لدى الجماهير عن علاقة سامي الجابر بالنجوم بعد تقارير سابقة طالته بمحاربته للنجوم، إبان توليه المهمة التدريبية في الهلال والشباب.

بداية الجابر في عام 2014 مع الهلال شهدت محاربته للمدافع ماجد المرشدي، حتى رحل اللاعب تاركاً معاناته مع المدرب وقتها حيث انتقل للشباب.

في الوقت نفسه كانت هناك -أيضاً- علاقة متوترة بالفعل بين المدرب سامي الجابر والعابد، لكن نجومية العابد كانت تقف كسد منيع أمام أي رغبة معلنة للإطاحة به، حتى أنه كان يمنعه من التدريب ويحيله للتدريبات مع الفريق الأولمبي والانفرادية وكان العابد أسعد اللاعبين برحيل الجابر والتعاقد مع الروماني ريجيكامب وقتها.

رحل الجابر عن تدريب الهلال وانتقل بعد فترة لتدريب الشباب وهناك تجددت مأساة المدافع ماجد المرشدي، حيث قرر الجابر قبل توليه المهمة رسمياً استبعاد اللاعب، وكان الجديد تلك المرة هو قائد الفريق أحمد عطيف الذي دخل في أزمة شهيرة مع اللاعب.

وخرج العديد من التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة الجابر للاعبين وتحديداً لعطيف وهو ما خرج وتحدث به سعيد العويران، الذي قال إن الجابر “طفّش” لاعبي الفريق إلا أن تمت إقالة المدرب.

وقال المغرد سعود السبيعي: “بعد تعيين سامي الجابر رئيسًا للهلال والكل يعلم بأن (الخلاف) الذي بينه وبين نواف العابد.. سيعجل برحيل العابد أو تهميشه”.

#نواف_العابد_شبابي

– بعد تعيين سامي الجابر رئيسا للهلال والكل يعلم بأن (الخلاف) الذي بينه وبين نواف العابد .. سيعجل برحيل العابد أو تهميشه

– وهذا تصريح نواف العابد بعد إقالة سامي من تدريب الهلال ???? pic.twitter.com/fZnGmiHGcg — سعود السبيعي، (@BviGol) September 12, 2018

وأشار المغرد عادل: “نواف العابد بسبب خلافه مع سامي الجابر ينتقل لنادي الشباب.. رئيس فاشل بمعنى الكلمة الله يصبرنا”.

نواف العابد بسبب خلافة مع سامي الجابر

ينتقل لنادي #الشباب .. رئيس فاشل بامعنى

الكلمه الله يصبرنا على ابو يمن .!#نواف_العابد_شبابي

pic.twitter.com/YABDKAqdkx — عــــآدل ♡ (@3del51) September 12, 2018

فيما نشر أحد المغردين فيديو خلال تجديد العابد في وجود سامي الجابر، ينفي فيه وجود خلافات.

سامي الجابر والنجم الكبير ينفون شائعة انتقال #نواف_العابد_شبابي

للمتصيدين بالماء العكر نقول لكم اقطعوا واخسئوا pic.twitter.com/4qyxFEUrYO — الملكي احمد (@helali1987) September 12, 2018

وشدد مغرد آخر: “كل الفرق تتقوى وتتسلح إلا الهلال بقيادة سامي الجابر يضعف نفسه، للحين ماصحينا من صدمة تعاقده مع ٣ آسيويين وفقدانهم خلال آسيا يجينا خبر انتقال العابد”.