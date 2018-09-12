ماجد النفيعي: جمهور النادي الأهلي السعودي أحبطني.. وهذه رسالتي لخالد البلطان (فيديو)

شدد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، على شعوره بالإحباط من موقف الجماهير من خلال مبادرة “ادعم ناديك”، مؤكدًا أن جمهور الراقي لم يدعمه بالصورة المطلوبة.

وتم تدشين مبادرة “ادعم ناديك” من قبل تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، حتى يتسنى لجمهور كل نادٍ دعمه ماديًّا من خلال حسابات خاصة في البنوك، خاصة مع ارتفاع معدل ديون الأندية قبل أن يتم سدادها من قبل محمد بن سلمان؛ ولي العهد.

وقال النفيعي، خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى” عبر قناة العربية: “أبرمنا صفقات في الصيف بدعم من تركي آل شيخ، ورواتب الأجانب كذلك كانت بدعم منه، هو كان يدعم الأهلي بدعم خاص معنوي ولوجستي، لكن الجمهور افتقدناه في مبادرة ادعم ناديك”.

وأضاف: “لم أصدق أرقام جمهور الأهلي الذي اشترك في مبادرة ادعم ناديك مقارنة بأعداد المشتركين دعمًا للأندية الأخرى، الفارق كبير للغاية، عدد جمهور الراقي في المبادرة محبط للغاية، حتى أعضاء الشرف لم يدعمونا، وسأجري اتصالات معهم في الأيام المقبلة للحصول منهم على دعم مادي”.

وتابع: “أصبتموني بالإحباط خلال الفترة الماضية، عليكم دعم النادي واللاعبين والجهاز الفني وتحفيزهم لتقديم الأفضل، ومنحهم مزيدًا من الوقت”.

الأهلي استهل مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل أمام التعاون بهدف لكل منهما، ويستعد لمواجهة أحد في الجولة الثانية، المقرر إقامتها في الـ 14 من سبتمبر الجاري.

البلطان

إلى ذلك، وجَّه النفيعي، رسالة لخالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الجديد.

وأوضح: “الله يحيي البلطان ووجوده يثير المنافسة في الدوري، ولكن بالتمساح أو بالأسد أتمنى أن يبتعد البلطان حتى لا يتضرر”.

وكان ” البلطان ” وصف في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” في المرمى ”، فريق الأهلي بالتماسيح والليث أيقونة شبابية.

#خالد_البلطان : تعويذة الليث ، تعويذة شبابية خاصة بـ نادي الشباب وَ أيقونة الأهلي التماسيح #في_المرمى pic.twitter.com/wWeo4xK9kB — بندر حلواني (@BKH_9) September 11, 2018

وأردف: “لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي قبل بداية الدوري بأنه لن يتوقف أثناء بطولة كأس آسيا 2019، ولم أتلقَّ أي دعم مادي من أعضاء شرف الأهلي، وسنحاول أن نتواصل معهم لدعم النادي”.

واستطرد: “اختيار الأجانب كان بين المدرب ومدير الكرة، وكان الاختيار بشكل دقيق جدًّا، وتابعوا أكثر من 6 مباريات لكل لاعب وراجعوا تاريخ إصاباتهم قبل اختيار أي لاعب”.