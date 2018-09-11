لماذا أسعدت عودة خالد البلطان لكرسي الرئاسة جمهور نادي الشباب السعودي؟

أعرب جمهور نادي الشباب السعودي عن سعادته الكبيرة بعودة خالد البلطان لرئاسة النادي العاصمي، بقرار من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجاء تكليف البلطان برئاسة نادي الشباب، بعد استقالة أحمد العقيل، اليوم الثلاثاء.

وأكد تركي خلال بيان نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية، تم قبول استقالة رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية”.

وأضاف: “وقد تم تكليف أخي خالد البلطان برئاسة النادي مدة عام، مع تمنياتي له بالتوفيق”.

وتولى العقيل منصبه أواخر العام الماضي، فيما سيعود البلطان إلى الوسط الرياضي للمرة الأولى منذ مايو 2014 عندما أعلن استقالته من رئاسة نادي الشباب.

وسبق للبلطان رئاسة النادي العاصمي على فترتين، الأولى موسم 2005-2006 وحقق خلالها الفريق الدوري، وعاد في 2007 ليتولى الرئاسة وحقق خلالها بطولة كأس الملك 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد والدوري السعودي.

ودشن الجمهور هاشتاغا باسم “#البلطان_راجع_يقلب_المواجع” لاستعاد أبرز ذكريات نجاحه مع الفريق.

وقال المغرد ماجد: “رجعت الحياة للشباب”.

وغرد حساب آخر: “من بعد رحيل البلطان طلع صوت الطحالب ويتراقصون يظنون أن الأسد قد مات وعاد إلى عرينه وسوف تختفي الضفادع بالمستنقعات”.

من بعد رحيل البلطان طلع صوت الطحالب ويتراقصون يظنون ان لأسد قد مات وعاد إلى عرينه وسوف تختفي الضفادع بالمستنقعات ????????????#البلطان_راجع_يقلب_المواجع pic.twitter.com/oxwCGSxFaJ — ﮼اماليا.. (@Amalia_x2) September 11, 2018

وقال المغرد سعيد: “الله أكبر رجع أسد الشباب”.

الله اكبر رجع اسد الشباب #البلطان_راجع_يقلب_المواجع — سعيد مسفر الربيعي (@saeedalrubaie) September 11, 2018

وشدد آخر: “مع رجعة الغالي بترجع أندية صغيرة لوضعها الطبيعي، دخل الرعب ببعض مشجعي الأندية الصغيرة بعد سماع خبر عودة القادح”.