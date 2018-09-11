جدل واسع في المملكة جراء تعيين لبناني في الاتحاد السعودي.. من هو المحامي الوسيم حسن عماد عبدالله؟ (صور)

أثار تعيين شاب لبناني يدعى حسن عماد عبدالله، عمره 26 عامًا في اتحاد الكرة السعودي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين غضب وسخرية.

وتداول سعوديون صورًا للموظف اللبناني الذي يشغل -على ما يبدو- منصب المستشار القانوني باتحاد الكرة السعودي.

وغرَّد إبراهيم المنيف :”إذا مواطن سعودي اعترض على توظيف #لبناني_في_الاتحاد_السعودي، اعتبروه أنه (عنصري وحسود وحاقد على العرب)!.لكن اذا لبناني اعترض على عمل السوريين في محلات #شاورما (في لبنان)، يعتبرونه (وطنيًا مخلصًا، ومدافعًا عن حقوقه)!، أجل كيف لو السوري نافس اللبناني على وظائف في هيئات حكومية؟. إلى متى هالحال؟”.

ودشَّن سعوديون هاشتاغ #لبناني_في_الاتحاد_السعودي الذي كان بين الأكثر رواجًا في المملكة، حيث تباينت ردود الفعل حول الأمر.

وغرَّد تركي النفيعي :”ما عينه إلا رئيس لجنة الانضباط جيمس كيتشينغ.. محد علمه وش عندها لبنان بالكوره وهل شاركة بكأس العالم او مشاركات دولية ومن متى اصلن يفقهون بالكورة”.

“وين تركي ال الشيخ عن الموضوع؟”.

ويعرف الشاب الوسيم نفسه بأنه مستشار قانوني في اتحاد الكرة السعودي، كما يبدي فخره على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي أنه أول محام رياضي لبناني.

وعلق حساب يدعى عمر :”والله من الهسترة، أجل أجنبي ما امداه يتخرج ويجيب خبرة بسيطة في عالم القانون إلا ويلاقي وظيفة؟!عمره ٢٦ سنة. إذا كانت الوظيفة سهلة علشان كذا جبتوا واحد صغير فليه ما جبتوا سعودي؟. إذا كانت الوظيفة صعبة وما في احد متخصص ليه جبتوا صغير؟!. ع العموم ذي ديرتكم #لبناني_في_الاتحاد_السعودي”.

وغرَّد حساب يدعى خالد :”المفروض التوطين يبدأ من الوظائف المهمة والعالية مو كاشير والا بياع في محل أوان منزلية ..!! يعني مافيه ولا سعودي قانوني يوم تجيبون اللبناني ..!!”

وقال وليد الزهراني ضمن الهاشتاغ الذي تخطت تغريداته 9 آلاف: “هذه المهزلة لا تحدث إلا في السعودية.. دويلة لم تستطع حتى تنظيف بلدها من الزبالة تستقطب رعاياها على حساب السعوديين فجأة ظهر لنا لبناني في اتحاد سعودي”.

ولم يصدر ـ حتى الآن ـ تعليق من الاتحاد السعودي حول الأمر.