بالفيديو .. جماهير المنتخب السعودي تستفز محمد العويس

خرج حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس عن شعوره عقب نهاية مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البوليفي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكانت الجماهير قد استفزت الحارس بإطلاق صافرات الاستهجان ضده حال لمسه الكرة الأمر الذي أخرج الحارس عن شعوره وكادت أن تحدث أزمة لولا تدخل اللاعب ابراهيم غالب.

وتوجه الحارس صوب الجماهير حيث دخل معهم في نقاش عندما أشار على قميصه الذي يحمل شعار المنتخب مطالبًا إياهم بمساندة اللاعبين لا بإطلاق صافرات الاستهجان.

وتدخل اللاعب إبراهيم غالب الذي منع الطرفين من الاحتكاك أكثر من اللازم حيث أمسك بالحارس وأبعده عن الجماهيرً خوفا من حدوث ما لا يحمد عقباه.