مباراة السعودية وبوليفيا.. شاهد ماذا فعل الحارس محمد العويس لتجنب تلقي هدف (فيديو)

شهدت مباراة المنتخب السعودي وضيفه البوليفي، الودية، حدثًا غريبًا من الحارس محمد العويس؛ لتجنب تلقي هدف في إحدى لقطات المباراة.

ففي الدقيقة 19 ضغط أحد لاعبي بوليفيا على الدفاع السعودي، وكان ينتظر خطأ من الدفاع في تمرير الكرة لمحمد العويس، لكن الحارس خرج من مرماه تمامًا إلى زاوية أخرى، بحيث يسمح لزميله بتمرير الكرة له بسهولة.

وكان المدافع السعودي ذكيًا بعدما راوغ المهاجم البوليفي، ولم يمرر إلى الحارس محمد العويس ليتجنب تلقي هدف.

وفرّط المنتخب السعودي في تقدمه 2/0 في أول 12 دقيقة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

واذا ماضمو لاعبين من ناديهم صايحو .. جمهور ذاك النادي اغلبهم لاتاخذ رايهم في كرة القدم ترا يشوفون هذا المدافع سوبر وقلب الأسد#السعوديه_بوليفيا pic.twitter.com/oYIRpAZANA — مّسفر (@ms__cr7) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وتقدم المنتخب السعودي مبكرًا عبر يحيى الشهري في الدقيقة السابعة، بعدما سدد كرة مرتدة من حارس بوليفيا.

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للمنتخب السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ليجعل النتيجة 2/0.

وقلّص خاسمتاني كامبوس النتيجة لبوليفيا بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35.

وسجّل مارسيلو مارتينيز هدف التعادل لبوليفيا في الدقيقة 82.