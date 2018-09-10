جدل بسبب تغريدة دوري الخليج العربي عن دي سوزا لاعب الوحدة‎

أثارت تغريدة حساب دوري الخليج العربي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي وجَّه خلالها الشكر للدوري السعودي على إهداء نظيره الإماراتي لاعبًا بحجم البرازيلي ليوناردو دي سوزا، محترف الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، الجدل بين المشجعين بسبب تألق اللاعب.

وقال حساب الدوري الإماراتي موجهًا كلامه للسعودي: “شكرًا على إهداء دورينا نجمًا جديدًا، 3 أهداف في 4 مباريات”، مرفقًا تغريدته بصورة للاعب وهو يحتفل بهدفه في شباك فريق الوصل التي انتهت بفوز الوحدة بثلاثية نظيفة.

وقاد اللاعب فريقه الوحدة للفوز على الوصل بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس الخليج العربي ليسجل اللاعب في أربع مباريات مع الوحدة ثلاثة أهداف ويصنع هدفًا.

وكان اللاعب انضم للأهلي الموسم الماضي، إذ شارك معه وقدم مستويات جيدة قبل أن تتوتر العلاقة بينه وبين النادي بسبب مستحقات اللاعب.

وفسخ الأهلي تعاقده مع اللاعب بعدما اشتكاه الأخير في الفيفا لتنجح الإدارة الأهلاوية في حل قضيته هو وزميله اليوناني فيتفاتزيديس بالتراضي وينتقل اللاعب للوحدة الذي يبدع معه حاليًا.

وقالت مغردة ردًا على الحساب: “دوريكم ضعيف ودفاعات أنديتكم ضعيفة عشان كدا صار يسجل”.

دوريكم ضعيف ودفاعات أنديتكم ضعيفة عشان كذا هالمربوش صار يسجل ???????? — ????زعيمة ملكية???? (@ahdlealahle) September 9, 2018

وأشار مغرد يدعى أحمد: “بالرغم من التسجيل، إلا إني أشوفه لم يقدم مستوى مقنع إلى الآن، وطبعا ما نحكم عليه حكم نهائي حتى يأخذ فرصته بشكل كاف ويتأقلم مع الفريق ومع حرارة الجو والرطوبة”.

بالرغم من التسجيل ، الا اني اشوفه لم يقدم مستوى مقنع الى الان ، وطبعا ما نحكم عليه حكم نهائي حتى ياخذ فرصته بشكل كافي و يتأقلم مع الفريق ومع حرارة الجو و الرطوبة — Ahmed احمد (@ahmed4uae) September 9, 2018

وشدد المغرد أحمد الشمري: “لاعب ممتاز وقدم مستويات ممتازة مع الأهلي وأرقامه تشهد مع إنه ضيع بعض الأهداف الحاسمة.. المفترض كان يستمر معنا لكن إدارة النادي فرطت فيه لجلب الأفضل.. والبديل لم يكن أفضل منه”.