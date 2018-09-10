نادي الهلال السعودي يطمئن جمهوره بشأن إصابة الإسباني بوتيا

طمأن فهد المفرج، مدير الكرة بنادي الهلال السعودي، جماهير فريقه بشأن الحالة الصحيّة لمدافع الفريق، الإسباني ألبرتو بوتيا، مشددًا على أن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة مع الفريق في الجولة الثانية من الدوري.

وقال المفرج في تصريحات نقلتها صحيفة “الاقتصادية” يوم الاثنين: “إصابة اللاعب عبارة عن شد عضلي بسيط، ولن تعيقه عن المشاركة في لقاء الرائد ضمن الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.

وبدأ البريك وبوتيا الركض حول الملعب والتدرّب باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجهما العلاجي بعد تعرّضهما إلى إصابتين مختلفتين.

يذكر أن الهلال يعاني هذه الفترة من إصابة عدد من لاعبيه بخلاف المنضمين لمنتخبات بلدانهم سواء أكانوا محليين أم أجانب.

وأعلن الهلال في وقت سابق إصابة عبدالله عطيف وسلمان الفرج، خلال استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد وعاودت آلام الإصابة نواف العابد، فيما تم إبعاد محمد البريك قبل يومين عن معسكر المنتخب السعودي بداعي الإصابة، وهناك الأسباني بوتيا والظهير الأيسر أحمد أشرف.

وخاض الهلال 3 مباريات رسمية حتى الآن تحت إشراف البرتغالي جورجي جيسوس، فاز فيها على الشباب العماني في البطولة العربية، واتحاد جدة بمباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.