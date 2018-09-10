عمر السومة يشارك لاعبي المنتخب السوري في حلاقة شعر زميلهم حميد ميدو (فيديو)

عمر السومة يشارك لاعبي المنتخب السوري في حلاقة شعر زميلهم حميد ميدو (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” طريفًا للاعبي المنتخب السوري بقيادة عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، وهم يقومون بحلاقة شعر زميلهم حميد ميدو، لاعب الكويت الكويتي.

ويظهر في الفيديو اللاعبون عمر السومة ومارديك مارديكيان ومحمود المواس وتامر الحاج محمد ونجح وهم يقتحمون غرفة اللاعب ويقومون بشل حركته واستخدام ماكينة تهذيب الشعر، وينجحون في مهمتهم تاركين اللاعب في حالة ذهول، إذ من المعروف أن الدولي السوري شديد الاهتمام بشعره.

ونشر السومة فيديو بعد ذلك مع اللاعب يظهر فيه؛ وكأنه يصالحه ويضحكان سويًا.

وكان المنتخب السوري تعادل مع نظيره الأوزبكي بهدف لمثله في المباراة الدولية الودية التي أقيمت على الملعب الوطني في طشقند استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019.

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