عمر السومة يشارك لاعبي المنتخب السوري في حلاقة شعر زميلهم حميد ميدو (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” طريفًا للاعبي المنتخب السوري بقيادة عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، وهم يقومون بحلاقة شعر زميلهم حميد ميدو، لاعب الكويت الكويتي.

ويظهر في الفيديو اللاعبون عمر السومة ومارديك مارديكيان ومحمود المواس وتامر الحاج محمد ونجح وهم يقتحمون غرفة اللاعب ويقومون بشل حركته واستخدام ماكينة تهذيب الشعر، وينجحون في مهمتهم تاركين اللاعب في حالة ذهول، إذ من المعروف أن الدولي السوري شديد الاهتمام بشعره.

ونشر السومة فيديو بعد ذلك مع اللاعب يظهر فيه؛ وكأنه يصالحه ويضحكان سويًا.

???? فيديو | رده فعل ميدو بعد ماتمت حلاقته من عمر السومة ????????

ٓ pic.twitter.com/sitW3RIT8I — #قروب_الكواسر (@Al_Kawaser1) September 10, 2018

وكان المنتخب السوري تعادل مع نظيره الأوزبكي بهدف لمثله في المباراة الدولية الودية التي أقيمت على الملعب الوطني في طشقند استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019.