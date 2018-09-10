الوصل الإماراتي يكشف عن تفاصيل فشل انتقال فابيو ليما إلى نادي النصر السعودي (فيديو)

كشف حميد يوسف، مدير الكرة بفريق الوصل الإماراتي، للمرة الأولى، عن تفاصيل فشل مفاوضات انتقال البرازيلي فابيو ليما إلى نادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال حميد في تصريحات لقناة “أبوظبي الرياضية”: “تلقينا خطابًا رسميًا من النصر السعودي يطلب فيه ضم فابيو ليما خلال الصيف الماضي”.

وأضاف: “أرسلنا للنصر طلبنا بالحصول على 25 مليون دولار مقابل التخلي عن ليما خلال الصيف”.

واختتم: “النصر عاد وطلبه على سبيل الإعارة، ولكننا في نادي الوصل رفضنا هذا العرض تمامًا وتمسكنا بليما”.

وكانت إدارة النصر دخلت في مفاوضات جادة للحصول على هداف الدوري الإماراتي الموسم الماضي، إلا أن المحادثات بين الطرفين لم تشهد أي تقدم في ظل تمسك الوصل باللاعب البرازيلي.

رياض الذوادي: "#الوصل النادي الوحيد الذي حارب من أجل الحفاظ على لاعبيه الأجانب رغم استهداف #فابيو_ليما في الدوري السعودي"

حميد يوسف: "طلبنا من #النصر السعودي 25 مليون دولار مقابل انتقال ليما"#الطريق_إلى_الدوري#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/chGCWZHamN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2018

النصر دعم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ يأتي على رأسهم النيجيري أحمد موسى.

وأكد مدير فريق الوصل على تمسك النادي باللاعب البرازيلي وعدم التخلي عنه لأي فريق أجنبي أو محلي حتى انتهاء عقده في 2022.

ولعب ليما للعديد من الأندية البرازيلية أبرزها في الدرجة الثانية، وانضم معارًا إلى نادي فاسكو دي غاما، الذي يلعب في الدرجة الأولى، ثم أعير إلى نادي الوصل عام 2014 لمدة 6 أشهر، وفي شتاء 2015 اشتراه النادي الإماراتي بشكل نهائي مقابل 232 ألف يورو.