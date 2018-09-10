محاولات لحل أزمة مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال (فيديو)

يجري اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، محاولات حثيثة لحل أزمة السوبر المصري السعودي وإعادة الأهلي المصري لمواجهة الهلال السعودي.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المناسبات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات لقناة “بيراميدز”: “الفشل في تنسيق موعد المباراة ( السوبر السعودي المصري) جاء بسبب ارتباطات الناديين الأهلي والهلال.

وأضاف: “الموعد المبدئي للقاء السوبر المصري السعودي كان يتزامن مع وقت نهائي بطولة أفريقيا، واتفقنا حال وصول الأهلي للمباراة النهائية سيتم تغيير الميعاد، وبالفعل اتفقنا على موعد جديد للمباراة، ثم فوجئت ببيان الاتحاد السعودي يعلن فيه إلغاء اللقاء”.

وأردف: “”هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، قبل سفره إلى أمريكا، أكد أنه سيجري محاولات أخرى عند عودته الأربعاء المقبل لإقامة السوبر بين الأهلي والهلال، بغض النظر عن المكان سواء السعودية أو غيرها، لا نعلم ما إذا كان الأهلي سيوافق على المشاركة في سوبرين أم لا، لكن الأول من ديسمبر تم تحديده كموعد للسوبر المصري الإماراتي بين الأهلي والعين”.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في بيان عن استغرابه من تراجع الأهلي عن اتفاقه مع نظيره السعودي أكثر من مرة، ورفضه خوض المباراة في السعودية وطلبه نقلها إلى القاهرة واعتراضه بسبب ضيق الوقت ثم إعلان خوضه مباراة السوبر الإماراتي.

وعن السوبر المصري الإماراتي بين الأهلي والعين أكد أنه سيقام يوم الـ1 من ديسمبر المقبل.