سعيد العويران يتغنّى باسم تركي آل الشيخ ويذكره بحفل اعتزاله (فيديو)

سعيد العويران يتغنّى باسم تركي آل الشيخ ويذكره بحفل اعتزاله (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسعيد العويران، قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقًا، يتغنى خلاله باسم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ويذكره بوعده بإقامة حفل اعتزال له.

وردد العويران في الفيديو، قائلًا: “تركي يابوناصر وين إنت أجيك، بالأرض ولا سما ولا من الآخر، والله قلت الكلام ما هو علشان اعتزال؛ لكن إنت أدرى يابوناصر باللي تسويه”.

وكان آل الشيخ وعد بإقامة حفل اعتزال لسعيد العويران.

ومثل العويران المنتخب السعودي في كأس العالم 94 في أمريكا، إذ استطاع تسجيل هدف الفوز للأخضر على منتخب بلجيكا، والذي أكد للمنتخب التأهل إلى الدور المقبل، ويعتبر هدف العويران في المنتخب البلجيكي سادس أفضل هدف في تاريخ البطولة العالمية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أقامت الموسم الماضي، مباراة حفل اعتزال لفؤاد أنور لاعب الأخضر والشباب السابق، والتي جمعت نجوم الدوري المحلي بالأهلي المصري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ومن المقرر أن تقيم في شهر ديسمبر حفل اعتزال ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال ضد برشلونة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة