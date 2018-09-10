سعيد العويران يتغنّى باسم تركي آل الشيخ ويذكره بحفل اعتزاله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسعيد العويران، قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقًا، يتغنى خلاله باسم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ويذكره بوعده بإقامة حفل اعتزال له.

وردد العويران في الفيديو، قائلًا: “تركي يابوناصر وين إنت أجيك، بالأرض ولا سما ولا من الآخر، والله قلت الكلام ما هو علشان اعتزال؛ لكن إنت أدرى يابوناصر باللي تسويه”.

سعيد العويران :

تركي يابوناصر وين انت اجيك

بالارض ولا سما ولا من الاخر

والله قلت الكلام ماهو علشان اعتزال

لكن انت ادرى يابوناصر باللي تسويه

' pic.twitter.com/rdhlELzfRG — ماكس الهلالي (@hfc_x6) September 9, 2018

وكان آل الشيخ وعد بإقامة حفل اعتزال لسعيد العويران.

حاضر ويستاهل — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 22, 2018

ومثل العويران المنتخب السعودي في كأس العالم 94 في أمريكا، إذ استطاع تسجيل هدف الفوز للأخضر على منتخب بلجيكا، والذي أكد للمنتخب التأهل إلى الدور المقبل، ويعتبر هدف العويران في المنتخب البلجيكي سادس أفضل هدف في تاريخ البطولة العالمية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أقامت الموسم الماضي، مباراة حفل اعتزال لفؤاد أنور لاعب الأخضر والشباب السابق، والتي جمعت نجوم الدوري المحلي بالأهلي المصري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ومن المقرر أن تقيم في شهر ديسمبر حفل اعتزال ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال ضد برشلونة.