تقارير.. نادي الهلال السعودي يواجه برشلونة ديسمبر المقبل في اعتزال ياسر القحطاني

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي استقرَّ على مواجهة فريق برشلونة الإسباني في ديسمبر المقبل بمهرجان اعتزال ياسر القحطاني، نجم الزعيم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، يوم الأحد، فإن المواجهة بين الهلال وبرشلونة ستكون على ملعب جامعة الملك سعود وبرعاية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، والذي يتكفَّل بإقامة حفل الاعتزال.

وأوضحت أنه كان من المقرر أن يستضيف الهلال فريق تشيلسي الإنجليزي؛ كونه النادي المفضل للقحطاني، لكن البلوز اعتذر عن الحضور بسبب جدول مبارياته.

ومن المقرر أن يحضر فرانشيسكو توتي، نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق، مهرجان اعتزال القحطاني بسبب حب اللاعب السعودي للنجم الإيطالي.

وكان القحطاني حقَّق 23 بطولة طوال مشواره في الملاعب، بينها ثلاث بطولات مع المنتخب السعودي و17 بطولة مع الهلال وبطولتان مع القادسية وبطولة وحيدة مع العين الإماراتي.

ويسعى القحطاني لإنشاء أكاديمية متخصصة لتخريج وتطوير مركز الهجوم فقط للكرة السعودية، وشدَّد اللاعب على صعوبة الأمر لكنَّه يعشق التحدي.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن حضور برشلونة لمهرجان اعتزال القحطاني سيكون بأبرز نجومه مثل ليونيل ميسي.