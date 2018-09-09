نادي النصر السعودي يخيّر محمد فوزير بين عرضيين مغربيين

كشفت تقارير صحافية عن أن إدارة نادي النصر السعودي وضعت أمام، المحترف المغربي محمد فوزير، عرضين رسميين من أندية المغرب وهما الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة للانتقال لأحدهما.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن اللاعب لا زال يفاضل بين العرضين، بعد أن تعثر انتقاله لأحد الأندية التركية في وقت سابق.

ومن المنتظر أن ترفع إدارة نادي النصر طلبًا للاتحاد العربي باستبعاد فوزير من قائمة الفريق في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال على أن يكون البديل المغربي عبدالرزاق حمدالله أو البرازيلي جوليانو.

وكان اللاعب خرج من حسابات المدير الفني دانيال كارينيو، الذي منح اللاعب فرصة من أجل إثبات نفسه، إلا أن المدير الفني فضل رحيله، وكان النصر وضع فوزير، في بند الاستثمار بعد إكمال أجانبه الثمانية.

يُذكر أن فوزير كان انضم لصفوف نادي النصر الموسم الماضي بعد تألقه برفقة فريقه الفتح المغربي في البطولة العربية.