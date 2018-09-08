صحيفة تصدم جماهير نادي الهلال السعودي بشأن إصابة كاريلو خلال مباراة بيرو وهولندا

وجهت إحدى الصحف البيروفية، صدمة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أعلنت تعرض اللاعب أندريه كاريلو لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد هولندا.

ونجح المنتخب الهولندي في قلب تأخره أمام بيرو بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش أسبوع التوقف الدولي، يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة “elbocon”، إن اللاعب سيغيب عن مواجهة ألمانيا المقبلة دون أن تحدد مدى قوة إصابته.

وأوضحت صور نشرها أحد المتابعين تدريبات المنتخب البيروفي للاعب وهو لا يشارك في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين، ويقوم بتمارين العلاج الطبيعي بجانب الخطوط.

La selección nacional @TuFPF entrena en el Spartak Arena en Bad Schönborn.

André Carrillo no participa de los trabajos, hace ejercicios de terapia física. pic.twitter.com/CywRY0kc3b — Coki Gonzales (@cokigonzales) September 8, 2018

ويعاني الهلال من إصابات متعددة لعدد من لاعبيه، مثل: أحمد أشرف، والبرازيلي بوتيا، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد البريك.

و يغيب عن نادي الهلال العديد من محترفيه بسبب استدعاءات المنتخبات لهم في أيام الفيفا، وأبرزهم: عمر عبدالرحمن “عموري” وكاريلو، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين المنضمين إلى معسكر الأخضر استعدادًا لملاقاة المنتخب البوليفي وديًا.

وشارك البيروفي الدولي أندريه كاريلو بشكل أساس في مباراة الهلال، والفيحاء، التي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله محمد كنو، من ركلة الجزاء التي احتسبت للاعب محمد البريك، ليحصد الزعيم أول ثلاث نقاط.

يُذكر أن أندريه كاريلو صاحب الـ27 عامًا، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.